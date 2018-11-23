Fatsa kadına şiddete ‘dur' dedi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolasıyla Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Kadına şiddete karşı buradayız ve kadına şiddete karşı buradayım de” etkinliği yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ordu İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinlikte Fatsalı kadınlar farkındalık oluşturmak için platformlara pembe ve sarı boyalarla el bastılar. Gerçekleşen etkinlikte erkekler de destek verdiler.

Fatsa Belediyesi önünde gerçekleşen etkinlik sonrası Fatsa Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Ekici yaptığı açıklamada, “Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlet demektir. Kadınlarımız çiçektir ve her zaman çok değerlidir. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte Fatsalı bayanlara karanfil de dağıtılırken, bayanlar da etkinliği gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.