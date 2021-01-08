İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa kapalı pazar yeri Nisan'da açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek Kapalı Pazarı Yeri Projesi’nde çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek Kapalı Pazarı Yeri Projesi'nde çalışmalar sürüyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim vaatlerinden biri olan projenin Nisan ayında hizmete sunulması amaçlanıyor.



7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olacak


Ata Caddesi'ndeki pazar yerinin kaldırılmasının ardından çalışmalara hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplam 9 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olarak planlanan projeyi hızla hayata geçiriyor.


İlçenin önemli bir ihtiyacının giderileceği çalışmalar kapsamında 246 adet satış birimi yer alacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak; içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, 20 araçlık otopark ve sert zemin imalatları, 100 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı, çevre aydınlatma işleri ve elektrik tesisatı imalatları yapılacak.



Nisan ayında açılıyor


Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında projenin yüzde 30'u tamamlandı. Ekipler betonarme duvar temel kazısı yaptığı projede temel, kolon ve kiriş betonarme imalatlarına, yağmur suyu drenaj hattı imalatlarına devam ediyor. Nisan ayında bitirilmesi hedeflenen projeyle Fatsa'nın önemli bir eksikliğine neşter vurulmuş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.