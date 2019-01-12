Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi bitme aşamasında

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe yapılan çalışmayla Fatsa'nın modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, “10 bin 580 metre kare alan içerisinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği 2,5 km uzunluğundaki sahilde, 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolu yapılıyor. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Proje kapsamında sahil boyunca 5 metre yüksekliğinde 115 adet dekoratif aydınlatma direği konuldu.