Fatsa Kütüphanesi 78 bin 463 okuyucuya hizmet verdi

Ordu'nun Fatsa İlçe Halk Kütüphanesi 2018 yılında 78 bin 463 okuyucuya hizmet verdi.

Fatsa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Muhammet Uzun, 2018 yılında 78 bin 463 okuyucuya kütüphane hizmeti verdiklerini söyledi. Fatsa Kütüphanesi faaliyetleri hakkında bilgi veren Uzun, “Kütüphanemizdeki kitap sayımız 40 bin 988 adettir. 2018 yılında 78 bin 463 okuyucumuza kütüphane hizmeti verildi. Toplam üye sayımız 7 bin 919 kişi olarak güncel olarak devam ediyor. 2018 yılında ödünç verilen kitap sayısı 26 bin 643'dür. Takip edilen süreli yayın ise 74'dür. Bilgisayar ve internet salonumuz hizmetine devam ediyor. Kütüphanemize engelli platformu yapılarak engelli okuyucuların hizmetine açtık ve rahatça gelip burada kütüphanemizden yararlanıyorlar. Kütüphanemizde bütün hizmetler ayrım gözetmeksizin çocuk yetişkin herkese hizmet vermektedir” dedi.

Geniş kitap ve bilgi envanterine sahip olduklarını söyleyen Müdür Uzun, “İlçe Halk Kütüphanemizde her türlü kitabı ve bilgiyi bulabilir okuyucularımız. Bu anlamda gelip ziyaret ettiklerinde tam anlamıyla hizmet veren bir kurum olduğumuzu anlayacaklardır okuyucularımız” diye konuştu.