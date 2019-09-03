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Fatsa Mal Müdürlüğüne Cemalettin Korkmaz atandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ömer Sezgün’ün tayini çıkması nedeniyle boşalan Fatsa Mal Müdürlüğüne atanan Cemalettin Korkmaz, görevine başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ömer Sezgün'ün tayini çıkması nedeniyle boşalan Fatsa Mal Müdürlüğüne atanan Cemalettin Korkmaz, görevine başladı.


Bayburt'tan gelerek göreve başladığını belirten Mal Müdürü Cemalettin Korkmaz, “Ordu Kabadüzlüyüm. İlk, Ordu Boztepe Vergi Dairesinde, sonrasında sırasıyla Bayburt, Trabzon, Sinop, Giresun illerinde görev yaptım. En son olarak da Fatsa ilçesine atandım. Yıllardır hizmet veriyorum. Bölgemize, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Fatsa gerçekten ekonomik yönden hareketli ve arkasında bulunan 7 ilçenin ağabeyi konumunda yer alıyor. Ordulu olduğum için Fatsa ilçemize de biliyordum. Fatsa çok güzel ve gelişmiş bir ilçe olmasının yanı sıra Fatsalılar da sıcakkanlı ve misafirperver insanlar. Bir Karadenizli olarak Fatsa'da görev yapmak bir ayrıcalıktır. İnşallah görev yaptığımız süre zarfından vatandaşlara ve kurumlara hayırlı hizmetler verebiliriz” diye konuştu.

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