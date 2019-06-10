Fatsa meydanına kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde betonarme imalatı tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, proje tamamlandığında Fatsa'ya önemli bir yaşam alanının sunulmuş olacağını söyledi. Fatsa halkının önemli bir ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen Fatsa Meydan Projesi hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Güler, “Fatsa Meydan Projesi kapsamında yer altına 81 araçlık 2 bin 500 m2.lik kapalı otopark yapılacak. 6 bin m2.lik alan ise meydan olacak. Karadeniz Sahil Yolu güzergâhı üzerinde ki en önemli alanlardan biri olacak olan projede yeni dekoratif aydınlatma elemanları, yeni yağmursuyu hattı, ahşap oturma bankları, kumlanmış bazalt ve granit taştan sert zemin, kuru havuzdan ışıklı su oyun alanı, ağaç altı oturma birimleri ve zeminde ışık oyun alanları yer alıyor” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fatsa'nın sosyal ve modern bir yaşam alanına kavuşacağını ifade eden Başkan Güler, “Şu an mevcut durum itibariyle işin zemin iyileştirme iksa işleri, betonarme imalatlarının tamamı yapıldı. Otopark izolasyon işleri ve saha tesviye işleri devam ediyor. İzolasyon ve saha tesviye işlerinin tamamlanmasının ardından peyzaj, mekanik ve elektrik işleri imalatları gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında Fatsa'ya güzel bir yaşam alanı sunulmuş olacak” diye konuştu.