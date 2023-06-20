Fatsa Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 50 milyon liralık hibe desteği sağlanarak başlatılan 'Fatsa Millet Bahçesi Projesi'nde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 85 dönümlük projede özellikle gençler, engelliler ve yaşlılar için özel yaşam ve eğlence alanları ile spor alanları bulunacak.

Fatsa Millet Bahçesi Projesi hakkında bilgi veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "85 dönümlük Millet Bahçesi Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 140 metre uzunluğunda U kanal imalat çalışması, 350 metrelik kısmın tahkimat kazı çalışması, tahkimatı tamamlanan 100 metrelik kısımda betonarme perde duvar çalışması, 16 metrelik kutu menfez çalışması ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Kısa süre içerisinde sadece Fatsamızın değil bölgemizin en önemli yaşam alanlarından birini hemşerilerimizle buluşturmuş olacağız. Karadeniz Sahil Yolu'na sıfır kodunda bulunan bu Millet Bahçemiz aynı zamanda sahil yolundan geçen tüm hemşehrilerimize de hizmet edecek" dedi.