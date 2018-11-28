Fatsa OSB sıcak asfalta kavuştu

Ordu'nun ekonomisine katkı sunan sanayi bölgelerinin alt yapı ve üst yapılarını yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Organize Sanayi Bölgesini (OSB) sıcak asfalta kavuşturdu.

Organize Sanayi Bölgesinin Fatsa için bel kemiği olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Esnaflarımızın talepleri doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesini kara yoluna bağlayan 1800 metre uzunluğundaki yolumuzu sıcak asfalta kavuşturduk” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde yapılan sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tekintaş, “Fatsa'nın bel kemiği, iş arayan insanların açık kapısı konumundaki Organize Sanayi Bölgesini yatırımlarla ayakta tutmalıyız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimizin de talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu bölgede sıcak asfalt uygulaması yaparak bölgeyi sıcak asfalt konforuyla buluşturduk. Fatsa ilçemize ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma ile Fatsa Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın kolaylaştığı belirten Başkan Engin Tekintaş, “Toplam uzunluğu 1800 metre olan yolda bin 300 ton sıcak asfalt çalışması yaparak verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Yaptığımız çalışma ile Organize Sanayi Bölgesine giden yolun hem konforunu yükselttik hem de bölgeye ulaşımı kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.