İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa OSB'deki eksikliklerinin giderilecek

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında yapıldı.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.


Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili Fatsa OSB Müdürü Olgun Topkaya tarafından Vali Seddar Yavuz ve yönetim kurulu üyelerine detaylı bilgiler verildi.


Mevcut Fatsa OSB'ye ilave edilecek yeni OSB içinde yer alacak parsellerin durumunun ele alındığı toplantıda, Fatsa OSB içindeki alt yapı ve üst yapı eksikliklerinin giderilmesi, otopark ve güvenlik gibi konularda yapılması gereken çalışmalar görüşülerek, karara bağlandı.


Toplantı sonrası bir tekstil işletmesini gezen Vali Seddar Yavuz, işletmenin sahibinden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.