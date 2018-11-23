Fatsa OSB'ye yatırım talebi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 bin 267 kişinin istihdam edildiği, dolaylı yönden 16 bini aşkın insanın geçimini temin ettiği Fatsa Organize Sanayi Bölgesine (FBM) yeni yatırımcı talepleri geldiği açıklandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 4 bin 267 kişinin istihdam edildiği, dolaylı yönden 16 bini aşkın insanın geçimini temin ettiği Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 1. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı. Vali Yavuz, burada yaptığı açıklamada Fatsa Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün gelişmeye ve değişmeye devam ettiğini belirtti. Fatsa OSB'nin yolunu Ordu Büyükşehir Belediyesiyle yapılan çalışmayla iyi bir noktaya geldiğini belirten Vali Yavuz, en kısa sürede doğalgaz konusunu süratle çözmeye çalışacaklarını kaydetti. Yeni parsellerin oluşturulmasıyla yatırımcı talepleri geldiğini de belirten Vali Yavuz, “Yeni parsellerle ilgili de çok iyi talepler gelmeye başladı. İstanbul'da çok büyük iş hacmi olan bir tekstil firması sahibi hemşehrimizin hem Fatsa OSB'de hem Ordu OSB'de yer talepleri var. Bu, Ordu'daki tekstil üretiminde yeni bir aşama olacak. Fasondan dizayna kadar farklı bir gelişmeyi de Ordumuza kazandırmış olacağız. Böylelikle tekstilde biraz daha kümelenmeye doğru gidişimiz söz konusu olacak. Bu firmadan başka yeni işletmelerinde ilimizde kurulabileceğini düşünüyoruz” dedi.

“Bürokratik devletten uzaklaşmalıyız”

Bürokrasi ve mevzuatları gerekçe göstererek sanayicimizin önünün kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz, “Bürokratik devletten süratle uzaklaşmalıyız. Sürekli genelgeyi, mevzuatı gerekçe gösterip, olmazları sanayiciye, vatandaşımıza göstermek bizim işimiz değil. Biz çözümsüzlüğü çözüm olarak kimseye gösteremeyiz. Bizim işimiz çözüm üretmektir. Çözüm üretirken de kamu yararını gözetmektir, kendinize ya da üçüncü şahıslara menfaat temin etmemektir. Temin etmediğiniz sürece yaptığınız hiçbir şeyde vicdani sorumluluk da hukuki sorumluluk da olmaz. Ben, özelikle 4 bin 267 kişi çalıştıran siz sanayicilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Yüreğinize sağlık, kazancınız bereketli olsun. Sizlere minnettarız. İyi ki varsınız. Siz varsınız ki, biz buralardayız. Sizlerle beraber, girişimcimizle, sanayicimizle beraber, güçlü Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu vesileyle hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum, genel kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra toplantıda 14 maddeden oluşan gündem maddeleri görüşüldü. Müteşebbis heyetin göreve devam etme kararı alınırken, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 1. Olağan Genel Kurulu toplantısına, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Olğun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Hasan Hüseyin İldemir, Ordu OSB Müdürü Olgun Topkaya ve sanayiciler katıldı.