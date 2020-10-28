Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne modern dokunuş

Fatsa Özel Sanayi Sitesi'nin yıllardır kanayan yarasına Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi merhem oldu.

Fatsa ile birlikte 6 ilçeye hizmet eden Özel Sanayi Sitesine OSKİ alt yapı hizmetleriyle 750 bin TL, Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ise 1,5 milyon TL'lik asfalt yol yatırımı yaptı.

Alt yapı ile kalıcı çözüm

Son yaşanan sel felaketi sonrası büyük mağduriyetler yaşayan her yağış sonrası eli yüreğinde olan sanayi esnafının içme suyu ve alt yapı sorununu OSKİ tarafından kalıcı çözüme kavuşturulurken Fatsa Belediyesi de üst yapı çalışmaları kapsamında Özel Sanayi Sitesi yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin iş birliği ve koordinasyonunda yapılan alt ve yapı üst yapı çalışmalarından sanayi esnafının memnun olduğunu ifade eden Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Uzun, "Yıllardan bu yana sanayimizde içme suyu ve kanalizasyon sorunu ve üst yapı eksikleri vardı. Biz, taleplerimizi Büyükşehir ve Fatsa Belediyelerimize ilettik. Taleplerimiz neticesinde, içme suyumuz kanalizasyonumuz ve asfaltımız komple yeniden yapıldı. Sanayi esnafımızın yüzü gülüyor. Esnafımızın memnun olduğu bu çalışmada emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Ethem Kibar'a, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanımız Abdulkadir Hatipoğlu'na esnafımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kibar: “Sanayi esnafımıza hayırlı olsun”

Fatsa Özel Sanayi Sitesi'nin artık modern görüntüsü ile hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Fatsa Belediye Bakanı İbrahim Etem Kibar, “Kullanım ömrü sona ermiş, ihtiyaca cevap veremeyen sanayimizin alt ve üst yapı sorunlarını Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte kalıcı çözüme kavuşturduk. Çırağından kalfasına, ustasından iş yeri sahibine kadar sanayi esnafımızın her birinin gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Göreve geldiğimiz günden beri günlük 2 binin üzerinde aracın girdiği Özel Sanayi Sitemizin sorunları ile yakından ilgilendik, bundan sonra da ilgilenmeye devam edeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile ilk olarak alt yapı çalışmalarını tamamladık. Daha sonra üst yapı çalışmalarına başladık. Sanayimizin yeni görüntüsü esnafımıza hayırlı olsun. Bu manada desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, OSKİ Genel Müdürümüz Sayın Murat Us'a teşekkür ederim” diye konuştu.