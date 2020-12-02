Fatsa, sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi oluyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye'nin en kaliteli kaplıca suyuna sahip Fatsa'nın sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi olacağını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Başkanı İsa Yüksel ile Ilıca Mahallesi'nde yatırımcı Şenel Duran ve Turgay Kaynak tarafından kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan termal oteli gezdi. Müteşebbis ortaklar Şenel Duran ve Turgay Kaynak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel'e oteli gezdirerek tesis hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin en kaliteli şifalı suyuna sahip

Üç yıl önce temeli atılan otelin pandemi kısıtlamaları nedeniyle açılışını ileri bir tarihe ertelediklerini söyleyen yatırım ortaklarından iş adamı Turgay Kaynak, "Bölgemizde sağlık ve kaplıca turizmi ile sektörde iddialı olarak yerini alacak 4 yıldızlı turistik otelimiz, 80 oda ve 166 yatak kapasitesine sahiptir. Türkiye'nin en kaliteli şifalı suyuna sahibiz. 48. 2 derece sıcaklığı olan şifa kaynağı suyumuz birçok hastalığının devasıdır. Otelimizde, 80 oda bir bay ve bir bayan olmak üzere; biri günübirlik olan 3 havuz, 7 özel aile kabini, 3 masaj odası, sauna ve Türk hamamı bulunmaktadır. Yılbaşından sonra hizmete açmayı düşündüğümüz otelimiz ile ilgili her zaman yanımızda olan Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a teşekkür ederiz” diye konuştu.

"Şehrimizin turizmine ve istihdamına katkı sağlayacak"

Sağlık ve kaplıca turizminin yeni adresi olacak olan Fatsa termal otelinin bölge turizmine, ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağına vurgu yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Maliyeti 30 milyon TL olan Fatsa Termal ve SPA oteli Türkiye'de sağlıklı yaşamın yeni adresi olarak en çok tercih edilen oteller arasında yerini alacaktır. Türkiye'nin en kaliteli kaplıca suyuna sahip konaklama hizmeti ile Fatsa'mızda kısa bir süre içerisinde hizmet verecek olan turistik 4 yıldızlı oteli şehrimizin turizmine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Fatsa'mızın ve Ilıca Mahallemizin isminin ülkemiz genelinde sıkça duyulmasına vesile olacak olan bu otelimizin açılışını inşallah, kısa bir süre sonra hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.