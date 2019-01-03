Fatsa Sakarya Ortaokulu il birincisi oldu

Fatsa'da şampiyon olduktan sonra Ordu'da ilçeyi temsil etmeye hak kazanan Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı Ordu'da yapılan finallerde başarılı sonuçlar alarak şampiyon oldu ve Türkiye finallerinde Ordu'yu temsil etme hakkı kazandı.

Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden okulun Beden Eğitim Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Fatsa voleybol sporcu fabrikası meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda çalıştığımızın karşılığını il şampiyonu olarak aldık. Hedefimiz Türkiye finallerinde derece yapmaktır. Tüm sporcularımızı ve velilerini kutluyorum” dedi.