Fatsa, sanatını konuşturacak

Belediye Kültür Sarayı Fuaye alanında gerçekleşen Kültür-Sanat Sezonu açılış kokteylinde bir konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Gösteri Sanatları Atölyesi çalışmaları ile başlayan sanat sezonunu yine Belediye Konservatuarı bünyesinde açılacak olan Türk Halk Müziği Korosu, 15 Kişilik Resim Atölyesi ve 20 Kişilik Enstrüman kursu ile devam ettirdiklerini belirtti.

Başkan Kibar, “Fatsa Belediyesi olarak sanatın her alanında olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda Belediye Konservatuvarımız bünyesinde kurulacak olan Türk Halk Müziği Koromuza, Resim Atölyemize ve Enstrüman Kurslarımıza başlıyoruz” dedi.

“2020 yılının Fatsa adına sanat dolu bir yıl olacak”

Kültür ve sanatın bir toplum üzerindeki rolü ve etkilerinin tartışmasız olduğunu ifade eden Başkan Kibar, “Dolayısıyla bizler de vatandaşlarımızla kültür sanat aracılığıyla sosyalleşmeyi, birlik ve beraberliğimizi arttırmayı, şehircilik bilincinin daha da sağlamlaşmasını arzuluyoruz. Fatsa'mızı sanatın şehri, kültürün merkezi olması için adımları hep beraber atacağız” dedi.

Kokteylde Gösteri Sanatları Atölyesi drama eğitimi kursiyerlerinin Fatsa temalı yazıları da oldukça dikkat çekti. Özellikle Yalıköy ve Fatsa ile ilgili görseller ve anlatım tarzı davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Gösteride Yalıköy için, “Fatsamızın güzide mahallelerindendir Yalıköy. Şehrin inanılmaz gürültüsünden, kargaşasından, yoğunluğundan kaçıp sığındığımız, kahvemizi alıp romanımızı okuyabildiğimiz, dalgalarının sesine hüznümüzü derdimizi bırakabildiğimiz, kazların ve ördeklerin kâh sinirli kâh eğlenceli bağırışlarıyla denizin sakin suyunda yüzerken mutluluklarıyla huzur, meşhur köftesiyle lezzeti bulabildiğimiz, güneşin doğuşunda ayrı güzel, batışında ayrı güzel, yağmurlu ve hırçın dalgalarında ayrı güzel şirin bir mahalledir Yalıköy. Fatsamız Yalıköy'le bir başka güzel” sözleri alkış aldı.

Gösteride Fatsa'yı özetleyen şu sözler ise davetlilere duygusal anlar yaşattı: “Seksen kuşağının şanslı çocukları hatırlar kartpostal modasını. Çullu tepesinden denize doğru çekilmiş bir manzara fotoğrafının sol üst köşesinde büyük harflerle ‘Fatsa' yazar ve sen daha okuma-yazma bilmiyorken öğrenmişsindir; Fatsa nasıl yazılır? Hele o fotoğraftaki evler arasından kendi evini seçmeye çalıştınsa başlamıştır Fatsa sevdan.

Öyle tek taraflı değil, sevdikçe Fatsa daha çok sever seni; korur, kollar, bırakmaz nazlı yârini. Ağır derecede Fatsalıysan kahrını da çekeksin tabi.”