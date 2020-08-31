Fatsa Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne Aydoğan atandı

Ordu'nun Fatsa İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü görevine Vedat Aydoğan atandı.

Müdür Vedat Aydoğan yaptığı açıklamada, Fatsa ilçesine atandığı için mutlu olduğunu ifade etti. Özgeçmişi hakkında bilgi veren Aydoğan, "1975 yılında Ordu'da doğdum. Lisans eğitimini GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde, yüksek lisansını Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ani Bilim Dalında tamamladım. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programından mezun oldum. Bakanlık taşra teşkilatında mühendis (Çanakkale-Lapseki), İlçe Tarım Müdürü (Kumru), Bitki Koruma Şube Müdürü (Ordu-Gümüşhane) olarak görev yaptım. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken bakanlığımızın atama kararı ile Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandım. Evli ve 3 çocuk babasıyım” dedi.