Fatsa turizmde atağa geçiyor

Ünye-Fatsa-Ordu Fam Trip organizasyonu kapsamında yurtdışından ülkemize tur düzenleyen turizm sektörünün temsilcileri Fatsa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler.

Türkiye'de söz sahibi 41 yerli ve yabancı turizm operatörleri Fatsa gezisi kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay nezaretinde Timsah Adası, Pelitdibi, Gaga Gölü, Akise Tepesi, Bolaman, Yalıköy, Kabakdağ Organik Köy Evleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da Bolaman Park Restaurant'ta gerçekleşen programda turizm operatörleriyle bir araya gelerek belirli bir tarihe, denize, doğal kaynaklara ve klimatik özelliklere sahip olan Fatsa'nın turizmini değerlendirdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Ünye-Fatsa-Ordu Fam Trip organizasyonu kapsamında yurtdışından ülkemize tur düzenleyen turizm sektörünün temsilcilerini ilçemizde ağırladık. Belirli bir tarihe, denize, doğal kaynaklar ve klimatik özelliklere sahip olan Fatsa'mızda Türkiye'de söz sahibi 41 yerli ve yabancı turizm operatörlerini Turizm işletme firmalarımızla Fatsa turizmini değerlendirdik. Turizmde tercih edilen destinasyonların arasında yer almak için başlattığımız çalışmanın ilk aşamasında Timsah Adası, Pelitdibi, Gaga Gölü, Akise Tepesi, Bolaman, Yalıköy, Kabakdağ Organik Köy Evleri'ne ziyaret gerçekleştirdik. Fatsa'mızın doğal güzelliklerine, yeşiline ve mavisine, klimatik havasına hayran kalan operatörlerimizle önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz çalışmalar Fatsa turizmi için çok değerli ve kıymetli olacaktır. Fatsa'mızın turizmden aldığı payın artması için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, gözümüzü budaktan sakınmayacağız” dedi.