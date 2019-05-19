Fatsa'da 19 Mayıs'ın 100.yıl coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümü Ordu'nun Fatsa ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere İlçe halkı da yoğun ilgi gösterdi. Program, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek'in Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından protokolün de katılımıyla etkinlikler gerçekleşti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halk müziği dinletisi, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması ve ödül töreni ile kutlamalar son buldu.

Gerçekleşen kutlamalara Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Selamettin Bayçelebi, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.