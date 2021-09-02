Fatsa'da 2 bin 761 öğrenci uyum eğitiminde

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile Şube Müdürleri Muhammet Ancaza ve Ahmet Kabacı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı uyum haftası kapsamında okul öncesi ile ilkokul birinci sınıflarda eğitim-öğretime başlayan okulları ziyaret ederek, öğrenciler ile birlikte uyum haftası eğitimlerine katıldılar, okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgi aldılar.

Öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler takdim eden Atinkaya, “Okullarımızda 809 okul öncesi ve bin 952 birinci sınıf olmak üzere toplam 2 bin 761 öğrencimizin uyum eğitimlerine başladığı. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun” dedi.