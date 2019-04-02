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Fatsa'da ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' yürüyüşü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ordu’nun Fatsa ilçesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.


Plevne Meydanı'nda başlayan farkındalık yürüyüşüne Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ve Fatsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Ekici de yürüyüşe katılarak destek verdi.


Yürüyüş etkinliğinde otizmli bireyler, aileleri ve gönüllü gençler ellerinde “Farkındalığı paylaş”, “Herkes kadar aynı, herkes kadar farklıyız”, "Adımları otizmli çocuklar için atıyoruz”, "Otizmi fark et, hayatı paylaş” yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi.


Günün anısına yürüyüş esnasında vatandaşlarda mavi gül dağıtıldı.


Yürüyüşün ardından Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki programa geçilerek özel öğrenciler burada özel gösterilerini programa katılanlara sundular.

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