Fatsa'da 21 bin 622 kursiyere sertifika

Bu kurslarda 21 bin 622 kişiyi sertifikalandırdık” dedi.

Barış Semih Yazıcı yaptığı açıklamada, çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. 73 farklı alanda 995 adet kurs açtıklarını belirten Yazıcı, "Bu kurslara 21 bin 622 kursiyer katıldı. Bu kurslarda da üretim ve tasarıma yönelik olan kurslarımıza önem verdik. Yeni sezonda da bu kurslarımıza daha önem vererek vatandaşlarımız tüketimden daha çok üretime dayalı kurslara yönlendiriyoruz. Bu kurslarda öğrendiklerini normal hayatlarında ailelerini geçindirmek için ticaret olarak yapıyorlar. Sosyal etkinlik ve faaliyetlerimizi geçtiğimiz yılda her alanda gerçekleştirdik. Fatsa ilçesinde yapılan her etkinlikte varız. Halk Eğitim Merkezimiz çok aktif ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. 1-20 Eylül tarihleri arasında yeni eğitim öğretim yılı için usta öğretici başvurularını alacağız. Başvuruları değerlendirdikten sonra kısa süre içerisinde ilgili kursları bünyemizde açacağız. Halk eğitimden sertifika alarak her anlamda kendi eğitimlerini alan vatandaşlarımızın geri dönüşleri çok olumlu ve bizlerden verdiğimiz eğitimlerin başarılı olduğunu öğrenmek mutluluk veriyor” diye konuştu.