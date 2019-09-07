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Fatsa'da 21 bin 770 öğrenci dersbaşı yapacak

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında 21 bin 770 öğrenci ve bin 500 öğretmenin dersbaşı yapacağı öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında 21 bin 770 öğrenci ve bin 500 öğretmenin dersbaşı yapacağı öğrenildi.


Fatsa'da tüm okulların tekli eğitime geçirmek için 2 okulun yatırımı devam ettiğini söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Sadece iki okulumuz kaldı. Yatırımları devam ediyor. Tüm ilçe de tekli eğitime geçeceğiz ve sat 09.00'da öğrencilerimi dersbaşı yaptıktan sonra öğlenden sonra saat 15.00'te bitecek. Eğitim anlamında tam anlamıyla her alanda eksiğimiz yok. Yakın zamanda özel eğitim ana sınıfımızda bünyemize katarak bu öğrencilerimizin eğitimlerini almasını sağlayacağız. Ordu'da ve Fatsa'da açılacak olması özel ana sınıfının son derece önemlidir. Eğitim yılında her alanda bol projelerin üretildiği bir yıl olarak devam edecektir. Okullarımız, öğretmenlerimiz ve biz hazırız. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum” diye konuştu.

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