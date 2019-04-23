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Fatsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, düzenlenen gösterilerle devam etti. Programa Kaymakam Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Selamettin Bayçelebi, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Tolga Sipahi, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı yarbay Halit Gülten Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Huriye Hacı Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu öğretmeni Tuğba Şensoy Çıtır yaptı.


Konuşmaların ardından program halk oyunu ekipleri ve ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri, tekvando gösterileri, öğrencilerce günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ile devam etti. Program 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi.

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