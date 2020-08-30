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Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.


Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtında çelenk sunma programı düzenlendi.


Çelenk sunma programına, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ve Fatsa halkı katıldı.

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