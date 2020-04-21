Fatsa'da 35 bin maske dağıtıldı

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bu süreçte de el ele verecek, birlikte başaracağız ve Allah'ın izniyle güzel günlere kavuşacağız” dedi.

Fatsa Belediyesi ve Fatsa Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi, Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu ile yapılan iş birliği kapsamında üretimine başlanan 850 bin adet maskenin 35 bin adeti Reşadiye Caddesi Kavlan Ağacı yanında ve 15 Temmuz Özgürlük Meydanında dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da Yeni Kumru Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak hem vatandaşlara hem de esnaflara maske dağıtırken sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda kendilerini uyardı ve maskesi biten vatandaşların belediyeden ücretsiz olarak alabileceğini bildirdi.

“Tüm bu tedbirler değerli vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar korona virüsle mücadelede maskenin öneminin tartışılmaz olduğunu belirterek, “Dünyada adeta maske savaşlarının yaşandığı bir dönemde hükümetimizin sağladığı maske gönderiminin yanında sosyal belediyecilik gereği vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak için 850 bin maske üretimine geçtiğimiz hafta başlamıştık ve bugün itibari ile hazır olan maskelerimizin dağıtımına başladık. Tüm bu tedbirler değerli vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir. Bizler vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden salgınla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan tek isteğimiz yetkili mercilerden açıklanan kurallara eksiksiz uymaları ve evde kalmalarıdır. 850 bin maskenin üretiminde bizlerle birlikte hareket eden Fatsa Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Bolümü, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezimizin değerli yöneticilerine, çalışanlarına ve ekiplerimize yürekten teşekkür ederiz” diye konuştu.