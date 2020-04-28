Fatsa'da 55 bin maske dağıtıldı

Belediye Beyaz Masa Birimi, ilçe pazarı, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı Hükümet Konağı, Reşadiye Caddesi'nde kurulan stantlarda vatandaşlara ve Mağazalarbaşı mevkisindeki esnaflara 55 bin maske dağıtıldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, korona virüsle mücadele anlamında maske üretimlerinin hızla devam ettiğini belirterek, “Bir yandan ilçemizin ihtiyaçları ile ilgili işleri sürdürürken diğer taraftan da bir çok ekibimiz ile ilçemizin çeşitli noktalarında maske dağıtımlarımızı sürdürdük. Bundan sonra evden çıkamayan ve maske ihtiyacı olan hemşehrilerimiz için ilçemizdeki her hanemize maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Maske ihtiyacı olan herkes belediyemizden ve Fatsa Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi'nden temin edebilir” diye konuştu.