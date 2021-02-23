İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da 6 adet kaçak silah ele geçirdi: 2 gözaltı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet kaçak tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet kaçak tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarari çalışma neticesinde Rize'den ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden araç üzerinde yapılan aramada 6 adet 9.mm çaplı ruhsatsız tabanca ve bu silahlarda kullanılan 23 adet icra yayı ele geçirildi. Olayla ilgili A.A (53) ve R.A.(67) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.