Fatsa'da 8 sokakta sıcak asfalt çalışması

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evkaf Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler 4 gün süren çalışma ile Palamut Sokak'ta 180 metre, Şehit İbrahim Kılıç Sokak'ta 90 metre, Sardunya Sokak'ta 90 metre ve İrem Sokak'ta 130 metre toplamda 490 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Diğer yandan yine Evkaf Mahallesi Pelikan Sokak'ta 80 metre, Saka Sokak'ta 70 metre, Cıngırt Sokak'ta 220 metre ve Hanımeli Sokak'ta 110 metre asfalt altı alt temel malzeme serimi çalışmasını tamamlandı.

“Çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, imara açık mahallelerde yolların güzelleşmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Mahallelerimizde belli bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış mevsimi olmasına rağmen hava şartlar elverişli olduğu müddetçe ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışarak hepsini de çözüme kavuşturacağız. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Vatandaşımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Fatsa Belediyesi olarak asfalt hizmetlerimiz ilçenin her köşesinde yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.