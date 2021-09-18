Fatsa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Engin Tınkır (41) isimli balıkçı, alacak-verecek yüzünden tartıştığı B.K. isimli kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Tınkır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tınkır'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.