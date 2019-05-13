Fatsa'da Anneler Günü kutlaması

Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anneler Günü programı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti.

Programa protokolün yanı sıra şehit anneleri ile şehit yakınları da katıldı. Program Ömer Hüseyin Çağatay ve Hatice Bahattin Şener İlkokulu tarafından gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit anneleri gösterileri izlerken çok duygulanırken izleyiciler de küçüklerin performansları alkışlayarak tebrik ettiler.

Programda Annem şiirin okunması, 7'den 70'e drama gösterisi, anne çocuk dansı, Türkmen kızı kaşık dansı, bilmece şarkısının sunumu, Anneler Günü hediyesi skeci, anneden çocuğa mektup, mavi boncuk skeci, Anneler Günü draması ve Sol yanım acıyor anne isimli şiir draması gösterileri yapıldı.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı gösteride görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Program davetlilere karanfil verilmesi ile son buldu.