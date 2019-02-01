Fatsa'da av tarihleri belirlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde av komisyonu toplantısı Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

2019-2020 av sezonu komisyon toplantısında açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Bıldırcın ve üveyik avı 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak, 10 Kasım 2019 Pazar günü sora erecek. Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elma baş, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, kaşıkgaga ve çulluk avı 19 Ekim 2019 tarihinde başlayıp, 1 Mart 2020 günü sona erecek. Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası ve saksağan avı 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp, 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Memeli av hayvanlarından yabani tavşan, tilki ve kaya sansarı avı 19 Ocak 2019 tarihinde başladı, 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Av hayvanları avının belirtilen tarihler arasında salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri resmi ve idari tatil günlerinde yapılabilecektir” dedi.

Gerçekleşen av komisyonu toplantısında Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, Fatsa Orman işletme Şefi Sevil Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Musa Uzun, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ertan Yakut, Avcılık ve Atıcılık İhtisas kulübü Başkanı İsmet Tahir Özdemir ve Fatsa Avcılar ve Atıcılar, Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cemil Pekbüyük hazır bulundu.