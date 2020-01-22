İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da bağımlılıkla mücadele

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleştirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Musa Ünsal, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.


Gerçekleşen toplantıda, 2019 yılında yürütülen çalışmalar ve faaliyetler değerlendirildi, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.