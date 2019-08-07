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Fatsa'da bayram tedbirleri alındı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, ilçenin huzur ve güvenliği için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.


Makamında basın mensuplarını ağırlayan Müdür Tolga Sipahi, “Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirleri alarak bayram süreci sonrasına kadar buna göre hareket edeceğiz” dedi.


İlk olarak kurban pazarındaki satıcıları sahte para konusunda uyardıklarını belirten Sipahi, “Broşürlerle satıcı vatandaşlarımızı uyardık ve herhangi bir durum karşısında bizleri 24 saat arayabileceklerini belirttik. Sonrasında alınacak trafik tedbirlerini sıklaştırdık ve görevlendirmelerimizi yaparak trafik akışını en iyi şekilde sağlamaya çalışacağız. Trafik ekiplerimize takviye ekipler ilave ederek her kavşağa görevli yerleştireceğiz bayram boyunca. Aktif olarak çalışmalarımıza ekstra olarak destek ekipleri sağlıyoruz. Fatsa ilçemizde huzur ve güvene çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımız her olumsuz durumla karşılaştıklarında 155'i arayabilirler” diye konuştu.

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