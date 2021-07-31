İhlas Haber Ajansı

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Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.


İlçedeki balıkçı barınağında bulunan plajda Kemal D. akıntıya kapıldı. Olayın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine denizden çıkarılan Kemal D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kemal D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Öte yandan görevli bekçiler denize girenleri sık sık uyarıyor.

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