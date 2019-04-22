Fatsa'da çocuklara havuz jesti

Sosyal belediyecilik kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Ehem Kibar, öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak spor kompleksinde ağırlayacaklarını ifade etti.

Spor kompleksi yönetiminden yapılan açıklamada, “15 yaş ve üzeri öğrencilerimiz 15 TL yerine sadece 10 TL ödeyeceklerdir. Program, havuz 11.00 - 17.00 saatleri arası bayanlar, 17.00 - 23.00 saatleri arası erkeklere açık olacaktır. 0-14 Yaş gurubu öğrenciler ise 23 Nisanda Spor Kompleksi'ndeki havuzu ücretsiz kullanacaklar. Yanlarında velisi olmak zorundadır” denildi.