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Fatsa'da çöp konteyner sistemi hayata geçti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yeni tip yer üstü çöp konteyner sistemi uygulamasına geçildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip yer üstü çöp konteyner sistemi uygulamasına geçildi.


Uygulamaya geçilen yer üstü konteyner sisteminin, evsel atık, kağıt, plastik, cam kullanılacak şekilde imal edildiği dayanıklı ve uzun süreli kullanılmaya elverişli olduğu belirtildi.


Yer üstü konteyner sistemi uzaktan kumanda ile yönetilen araç üstü vincin, konteynerin kafa mekanizmasından kaldırılarak çöp aracı üzerine getirilip alt kapakların otomatik olarak açılması suretiyle boşaltılabilecek özellikte yapıldığı ve konteyner alt kapaklarının sıvı atıkların dışarıya sızmasına engel olacak şekilde tasarlanarak imal edildiği ifade edildi. Yeni sistem yer üstü konteynerleri 3 bin litre ve 350 kg kapasiteli olarak tasarlandı.



Pilot bölge Mustafa Kemal Paşa Mahallesi


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Uygulama kapsamında, çöp şikayetlerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri olan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Garajlar bölgesi pilot bölge olarak seçildi. Önümüzdeki aylarda uygulamayı Dolunay Mahallemiz ve Evkaf Mahallemiz ile genişleteceğiz” dedi.

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