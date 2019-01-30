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Fatsa'da çöpler yer altına

Fatsa Belediyesinin çöpleri şehir merkezinde gelişigüzel bırakılarak görüntü kirliliğini oluşmasının önüne geçmek için yer altına yerleştirdiği 170 adet konteynırın montajı tamamlandı.


170 adet yeraltı konteynırı ilçe merkezinde imarlı alanlarda cadde ve sokaklara yerleştirildi. Yeraltı konteynırlarından çöpleri almak için ise yer altı vinçli çöp konteynır toplama aracı kiralandı ve bu araç tarafından konteynırlardan çöplerin toplanma işlemi başladı.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe alt yapı probleminden dolayı yer altı konteynırı yerleştirilemeyen caddelere yeni gelecek olan yer üstü konteynırlarıyla çöp sorununun tamamen ortadan kalkacağını ifade etti. Aktepe, yer altı konteynırlarının çevre dostu ve şehir mobilyası görünümünde olduğu söyleyerek, “Belirlenen mahallelerde ihtiyaç olan yerlere toplamda 170 adet yer altı konteynırının montajı tamamlandı. Şuanda montajlardan da görüldüğü gibi yer üstünde sadece çöp atma bacası görülüyor ve ana konteynır yeraltında bulunuyor” dedi.


Yer altı konteynırının modern ve temizlenebilir bir yapıda olup yer altında konteynırın haznesine dökülerek insan sağlığını tehdit etmediğini söyleyen Başkan Aktepe, “Bu sayede sinek-böcek gibi zararlıların üremesinin ve sokak hayvanlarının atık çevresinde barınma ihtimali ortadan kalmış olacak. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra bazı vatandaşlarımızın çöplerini yer altı konteynırının yanına bıraktıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini yer altı konteynırının üst bacasının pedalına basarak kapağını açmak suretiyle içine atmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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