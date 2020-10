Fatsa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı Ordu'nun Fatsa ilçesi 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Daha sonra Fatsa Kaymakamı Yaran günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü bugün ülkemizin her köşesinde millet olarak coşkuyla kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen büyük Türk milletinin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakârlıklarıyla temellenmiş ve güçlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ile yarınlara umutla yürüyeceğine olan inancımız tamdır. Tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edecektir. Bu anlamlı günde; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılmak ve bu vatanı korumak uğrunda canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, yüce milletimizin ve tüm Fatsalı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından hükümet konağı önündeki program son buldu. Programın ardından Fatsa Off-Road Kulübü, Fatsa Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından süslenmiş donatılmış araçlarla düzenlenen konvoy gerçekleşti. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda Bayrak adlı gösteri sunuldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin evlerinde verilmesi ile son buldu.

Düzenlenen törenlere Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.