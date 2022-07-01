Fatsa'da dere yatakları temizleniyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yaz aylarında bölgede sağanak yağışlar sonrası oluşabilecek sel, baskın ve muhtemel taşkınları koruma altına alarak en az seviyeye indirmek için açık ve kapalı dere yataklarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Ekipler bu çerçevede 7 iş makinesi ve 5 kamyon yardımı ile ilçe genelindeki tüm dere yataklarında, kapalı menfezlerde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

"Amacımız taşkınları önlemek"

İlçede yürütülen çalışmaları değerlendiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, temmuz ve ağustos aylarında aşırı yağışların sonucu sel baskınlarının olabildiğini belirterek, “Geçmiş yıllarda sel baskınlarının zararlarını görmüştük. Olabilecek bir selde vatandaşlarımızın ağır hasarlar görmemesi amacıyla belediyemiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile taşkınları koruma altına almak ve en aza indirmek için açık ve kapalı dere yataklarında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Allah sel felaketinden hepimizi korusun” dedi.