Fatsa'da derelerde taşkın önlemi

Haziran ayı başından itibaren Bülbül Deresi'nde başlayan temizlik çalışmaları, Dolunay Mahallesi Yapraklı Deresi, Kurtuluş Mahallesi Kızıllık Deresi, Dumlupınar Mahallesi Sıfır Kilometre Deresi, Bülbül Deresi yan kol ve son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mazlumoğlu Deresi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Dere temizlik çalışmaları Bülbül Deresi'nin doğu kolu ile tamamlanacak.

"Derelerde sel taşkın riskini önlemiş olduk"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin içinde bulunduğu iklim kuşağından ötürü, aşırı yağışlarda derelerin taşkın riski taşıdığı hem de yaz aylarında çevreyi rahatsız edecek kirlilik barındırdığı için temizleme çalışması başlattıklarını belirterek, “Fatsa'da ilk olarak şehrin en merkezi yeri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile Dumlupınar Mahallesi'ni birbirinden ayıran noktadan geçen Bülbül Deresi'nden temizlik çalışmalarını başlatmıştık. Temizlik ekipleri 2 ay içerisinde 2 bin 150 metre temizlik çalışması gerçekleştirdi. Derelerde yapılan temizlik çalışması sayesinde hem sel taşkın riski hem de görüntü kirliliği ortadan kalkmış oldu” dedi.