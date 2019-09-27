Fatsa'da dış ticaret semineri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dış Ticaret ve Bilgilendirme semineri Fatsa Ticaret ve Sanayi odası öncülüğünde gerçekleşti.

İlçede ki bir otelde gerçekleşen seminerde organize sanayi bölgesinde bulunan yatırımcılar ve iş insanları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını FATSO Başkanı Tayfun Karataş gerçekleştirdi.

Karataş, “Küreselleşen bağımlılık olarak adlandırılabilen yeni Dünya düzeninde, işletmeler artık ulusal pazarların ötesinde, uluslararası pazarlar için de üretime yönelmektedirler. Uluslararası rekabetin her geçen gün hızlandığı bu yenidünya düzeninde, ülkemizin ihracatı için öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi bakımından özel sektörün asli temsilcisi olarak TOBB'a bağlı odalar, dış ticaret ve özellikle, ihracat strateji ve politikalarının belirlenmesi, dış ticaret mevzuatının uluslararası kurallar ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulması ve uygulanması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bölgemiz İhracatçılarının çoğunluğunun kayıtlı olduğu Karadeniz İhracatçı Birliğine kayıtlı ihracatçı sayısı 165'dir. Amacımız bu sayıyı daha da artırmaktadır. Ordu ilimizde 2017 yılında toplam 236 milyon 672 bin dolarlık bir ihracata gerçekleşmiş, 2018 yılında ise hafif bir düşüşle 226 milyon 938 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde ise 2019 yılı Ağustos ayı sonu verilerine göre ise sekiz ayda toplam 150 milyon 277 bin dolardır. 2017-2018 döneminde Ordu'dan en çok ihraç edilen ilk üç ürün fındık ve mamulleri, madencilik ürünleri, orman ürünleri Olarak göze çarpmaktadır. 2017-2018 yılları kıyaslandığında fındık ve mamulleri ihracat rakamlarımızda yüzde 14'lük bir düşüş, diğer kalemler olan madencilik ürünlerinde yüzde 44'lük bir artış ve orman ürünlerinde ise yüzde 65'lik bir artış gözlenmektedir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen, Ticaret Bakanlığı İhracat Geliştirme Uzmanı Halit Oral Akbay ve Türk Eximbank Uzmanı Yakup Yıldız gelen konuklara dış ticareti yaparken neler gerekli, hangi konulara dikkat edilmesi gerekiyor, ticareti geliştirme adına yapılması gereken konularla ilgili bilgiler aktardı.