Fatsa'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” düzenlendi.

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğünün tertip ettiği sağlık yürüyüşüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü destek verdi. Fatsa sahilinde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık standında vatandaşlara hem sağlık taraması hem de kan şekeri ölçümü yapıldı.

Programla ilgili bir açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, “Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, ‘spor' kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın içeriği toplumun fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasına yönelik aktiviteleri kapsamaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük 10,000 adım atılmalı ya da yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz ayrıca, yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır” dedi.