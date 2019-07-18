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Fatsa'da eğitim yatırımları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaatı devam eden okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Eğitim çıtamızı yükseltmek için ilçemize kazandırdığımız yeni eğitim yuvalarının biran önce yapımının bitmesi için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaatı devam eden okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Eğitim çıtamızı yükseltmek için ilçemize kazandırdığımız yeni eğitim yuvalarının biran önce yapımının bitmesi için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.


Saygın Atinkaya, yeni eğitim-öğretim sezonunda faaliyete geçecek yeni okulları ile tadilatları süren okulları ziyaret ederek ilgili müdürlerden bilgiler aldı. Eğitime çok önem verdiklerini, Fatsa ilçesinde her yıl başarı ortalamasının yükseldiğini kaydeden Saygın Atinkaya, “Öğrencilerimizin yeni dönemde eğitim görecekleri okullarda incelemelerde bulunduk. Hedefimiz hep başarılı eğitim ve her yıl çıtamızı yükseltmek. Bu kapsamda yeni okullarımızda inşaat durumu devam ediyor. Mevcut okullarımızda ise tadilatları gerçekleşiyor. Hepsini okul müdürlerimiz ve ilgili ekiplerimizle takip ediyoruz” diye konuştu.

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