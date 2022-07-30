Fatsa'da Elif Kaya ve Eypio rüzgarı

Ordu Fatsa Belediyesi '10. Çınar Festivali'nde ünlü sanatçılar Eypio ve Elif Kaya rüzgarı esti.

Uzunkum Plajı'nda (Demas) sahneye ilk olarak pop sanatçısı Elif Kaya çıktı. Sonrasında rap sanatçısı Eypio sahneye çıkarak Fatsalılara ve bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar festival süresini 12 gün olarak planladık ama festivalin ilk gününden olan ilgiye göre hava şartlarına göre 15-20 güne çıkarabileceklerini belirterek, “1998 yılında dönemin Belediye Başkanı rahmetli Mustafa Çamaş tarafından ilki gerçekleştirilen 1.Çınar Festivalimizin 2018 yılında 9.su gerçekleşmişti. O dönem gerçekleşen afetten dolayı da yarım kalmıştı. Aradan geçen 5 yıla yakın sürecin ardından 10.sunu düzenlemek bize ve ekibimize nasip oldu” dedi.

Festivalin gerçekleştiği Uzunkum Plajı ile ilgili de konuşan Başkan Kibar, “Fatsa'mızın tarihinde herkesin ufak tefek hatıraları olan Demas Plajı olarak adlandırılan fakat daha da eskiye gittiğimizde Uzunkum Plajı olarak bilinen bu güzel yaşan alanını da kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karayolunun kenarına baktığımızda orada minik bir dağımız vardı, o dağı biz kaldırmaya çalıştığımızda herkes 'bunlar ne yapıyor' demişti ama bugün burası Fatsa'nın gerçekten gelecekteki en güzel yaşam alanlarından bir tanesi oldu. Denizin mavisinin doğadaki yeşillikle kumdaki kahverengilikle birleştiği en güzel yaşam alanında birbirinden güzel konserler etkinlikler ve festivallerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.