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Fatsa'da Emzirme Haftası etkinlikleri

Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Fatsa Devlet Hastanesi Gebe Okulunda etkinlik gerçekleşti.


Anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl ülke genelinde 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan Emzirme Haftası ile ilgili olarak Fatsa Devlet Hastanesinde stant açılıp eğitim verildi.


Görevli hemşireler annelere bilgilendirme yaparak bu hafta boyunca yapacakları etkinlikleri anlattılar. Görevli hemşireler, “Doğumu izleyen ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından çok büyük önem taşır. Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllarda da fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilemektedir” diyerek annelere bilgiler aktardılar.

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