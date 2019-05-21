Fatsa'da "Engelliler Haftası" etkinliği

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarınca gösteri düzenlendi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen engelliler etkinliğine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, daire amirleri, STK temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Çocuklarımızın iyi eğitim alması için uzman kadromuz elinden gelenin en iyisini yapıyor. İlçemizdeki eğitim alanındaki yaptıklarımızla özel öğrencilerimizin ailelerini memnun ediyoruz. Öğrencilerimizi çok önemsiyoruz” dedi.

Programda özel öğrenciler birbirinden farklı gösterileri sundular. Bol bol alkış alan öğrencilere protokol ve gelen konuklar tam not verdiler.

El emekleri görücüde

Program kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle yıl boyunca yaptığı el işi eserleri sergiledi. Ahşap mumluk biblo, fotoğraf çerçevesi, ayna gibi el emeği eserler yine öğrenciler arkadaşları tarafından büyük beğeni ile incelendi.