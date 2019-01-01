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Fatsa'da ev yangını korkuttu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Karataş Mahallesi'nde Kamil K.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında evin üst katı kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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