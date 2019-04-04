İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fatsa'da ev yangını

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında üç katlı bir binanın iki katı alevlere teslim oldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangında üç katlı bir binanın iki katı alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde Orhan A'ya ait evde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Yangını fark eden mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.


Olay mahallerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında çatı katı ve altındaki kat komple yanarak kül oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.