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Fatsa'da ev yangını ucuz atlatıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangını ucuz atlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ev yangını ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıca Yeşilyurt Mahallesi'nde Salih O.'ya ait evde elektrikli battaniye yüzünden yangın çıktı. Çıkan yangında ev sakinleri kendilerini dışarı attılar ve hemen itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında evde maddi zarar meydana geldi.

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