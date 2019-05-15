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Fatsa'da Gençlik Haftası etkinlikleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.


Fatsa İlçe Gençlik Müdürü Berat Şahin ve sporcuların katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde çelenk sunumu gerçekleşti.


Birçok faaliyeti Gençlik Haftası'nda yapacaklarını belirten Müdür Berat Şahin, "Gençlik Haftası kutlamalarına gençlik başladık. Hafta içinde birçok etkinliğimiz gerçekleşecek. Bu haftada herkesin spor yapması için etkinlikler yapacağız” diye konuştu.

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