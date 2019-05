Fatsa'da Gençlik Koşusu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Gençlik Koşusu' düzenlendi.

Yoğun katılımla, dört kategoride yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi. Yarışma ile ilgili bilgiler veren Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Gençlik Haftası nedeniyle bu koşuyu gerçekleştirdik. Bolaman 1 Köprüsü'nden başladılar sporcular ve üst geçit mevki sinde yarışma bitti. Sporu her yaştan kişiye yaptırmayı amaçlıyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yarışma sonunda, yıldız kızlarda 1. Zeynep Keskin, 2. Nur Dal, 3.Ravzanur Akyol, yıldız erkeklerde 1.Orhan Çukur, 2. Mehmet Can Orta, 3. Umut Can Cırlamak, genç kızlarda 1. Hayriye Kocabay, 2. Esin Akbaba, 3.Hilal Erek, genç erkeklerde ise 1.Recep İstek, 2.Emre Can İspir ve 3. Gökay Çimiç oldu.